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Кинокомпания «Ильенко Фильм» представила готовый фильм-притчу Михаила Ильенко «Толока», созданный по мотивам баллады Тараса Шевченко «У тієї Катерини хата на помості».

Действие фильма охватывает более 400 лет и 14 важных фрагментов истории Украины, сообщает пресс-служба Госкино.

«Фильм предлагает четырехсотлетнюю притчу с привкусом горьковатой иронии - между трагедией и комедией, где течение времени и исторические события частично воплощаются в смоделированном, иногда даже игрушечном виде», - говорится в сообщении.

Главные роли в «Толоке» выполнили Иванна Ильенко, Дмитрий Рыбалевский, Василий Кухарский, Богдан Бенюк, Дмитрий Линартович, Константин Войтенко, Мирослав Гай, Сергей Романюк, Олег Примогенов и другие.

Съемки фильма начались в феврале 2013 года и продолжались до сентября 2018.  

Проект ленты стал одним из победителей Третьего конкурсного отбора Госкино и, в результате дофинансирования в 2018-м году получил 98,02% государственное финансирование, что составляет 28 млн 392 тыс. 371,76 грн.

Премьера «Толоки» запланирована на 2020-й год.
ForUm

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