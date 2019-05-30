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Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований при оперативном сопровождения управления защиты экономики в Одесской области и Департамента защиты экономики Нацполиции задержали заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве и следователя этого же управления ГФС во время получения 12 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным следствия, указанные лица требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.

Правоохранителей задержали в порядке ст. 208 Уголовного кодекса Украины после получения средств. Проводятся первоочередные следственные действия и решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды и совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
ForUm

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