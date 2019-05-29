16 мая Агентство по розыску и менеджменту активов получило от Государственного бюро расследований письмо, в котором должностное лицо ГБР требует от Агентства предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов «Межигорья» (движимое и недвижимое имущество, корпоративные права ООО «Танталит »), их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными активами, проведении конкурса по определению управляющего активами и другую информацию, касающуюся резиденции.

Как сообщает пресс-служба АРМА, обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве № 62019000000000548 от 25.04.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины («служебная халатность»).

АРМА отмечает полное соблюдение законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов «Межигорья».

Напомним, отбор осуществляется уже почти год. Сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО «Танталит».