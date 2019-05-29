также в разделеОбщество
ГБР получило доступ к личным делам членов ВККС по делу о вмешательстве Филатова в формирование Верховного суда 6
Около 80 тысяч ветеранов не встали на учет после службы 9
Комитет ВР рекомендовал депутатам переименовать две области 24
На известной закарпатской полонине не разрешили строить ветряки 17
Прокуратура обжаловала приговор мужчине, который навел боевиков «ДНР» на спецназ 11
АРМА выбрало управителя «Межигорья» 27
В полиции прокомментировали штурм Львовского горсовета 91
Синоптики дали прогноз на июнь 27
4 руководителей подразделений уволены из ГБР 26
ГБР начало расследовать пропажу серверов из ситуационной комнаты в АП 89
Пленение 8 бойцов ВСУ: факт госизмены не подтвердился, командование ждет наказание 271
Полиция задержала двух львовян, которые шантажировали высокопоставленных чиновников 20
Сегодня 5 лет со дня гибели легендарного генерала Кульчицкого 116
Украинцев предупреждают об ухудшении погоды 64
Шимкив: В ситуационной комнате АП серверов с секретной информацией не было 130
Турчинов ответил Данилюку: Сервера СНБО – на месте и под охраной 217
Варфоломей: Москва сменила церковный строй Киевской митрополии путем переворота 111
28 мая. Картина дня 136

16 мая  Агентство по розыску и менеджменту активов получило от Государственного бюро расследований письмо, в котором должностное лицо ГБР требует от Агентства предоставить информацию о фактическом принятии арестованных активов «Межигорья» (движимое и недвижимое имущество, корпоративные права ООО «Танталит »), их оценке, инвентаризации, определении пути управления указанными активами, проведении конкурса по определению управляющего активами и другую информацию, касающуюся резиденции.

Как сообщает пресс-служба АРМА, обоснованием этого требования служит факт досудебного расследования в уголовном производстве № 62019000000000548 от 25.04.2019, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 Уголовного кодекса Украины («служебная халатность»).

АРМА отмечает полное соблюдение законодательства при конкурсном избрании управляющего арестованных активов «Межигорья».

Напомним, отбор осуществляется уже почти год. Сейчас идет пятая попытка избрать нового управляющего движимым, недвижимым имуществом и корпоративными правами ООО «Танталит».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги