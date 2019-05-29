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Партия экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили «Рух новых сил» намерена участвовать в выборах в Верховную Раду.

Об этом в интервью «Апострофу» слообщил один из лидеров партии, бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе.

«Мы имеем легитимное право на свободное участие в выборах... Мы как партия пойдем на эти выборы (досрочные в парламент. - Ред.), и будем отстаивать ту философию и проекты, которые мы хотим осуществить как политическая сила», - заявил он.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский  вернул украинское гражданство Михаилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили получил в посольстве в Варшаве удостоверение на возвращение в Украину.
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