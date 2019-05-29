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В Запорожскую епархию Украинской Православной Церкви прибывает великая святыня - ковчег с частицей мощей святителя Луки Крымского.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Запорожскую епархию, святыня прибудет в Покровский архиерейский собор Запорожья 11 июня.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в XX веке. Поскольку святитель Лука Войно-Ясенецкий при земной жизни много помогал людям как врач и хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах. Имеются многочисленные свидетельства о чудесной помощи святителя.

В ноябре 1995 года Указом Священного Синода Украинской Православной Церкви архиепископ Лука был причислен к лику местночтимых святых. В ночь с 17 на 18 марта 1996 года состоялось обретение святых мощей архиепископа Луки. На общецерковном уровне архиепископ Лука был прославлен в сонме новомучеников и исповедников в 2000 году.
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