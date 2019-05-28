Луцкий горрайонный суд Волынской области 22 мая удовлетворил жалобу клирика Локачинского благочиния Волынской епархии УПЦ протоиерея Афанасия Лейбы на бездействие прокурора Волынской области, который не внес в Единый реестр досудебных расследований сведения о попытке принудительного выселения семьи священнослужителя из церковного дома в селе Старый Загоров Локачинского района Волынской области.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сообщает пресс-служба Волынской епархии.

22 апреля протоиерей обратился в прокуратуру Волынской области с сообщением о совершении в отношении него уголовного правонарушения - группа лиц предприняла попытку насильно выселить семью священнослужителя из церковного дома, в котором он проживает и официально зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством, нарушив тем самым статью 162 Уголовного Кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности жилья).

После подачи заявления прокуратура не внесла факты о совершении правонарушения в ЕРДР.

В ответ на жалобу заявителя, Луцкий горрайонный суд обязал правоохранителей внести сведения о совершении данного уголовного правонарушения в ЕРДР, подробно опросить заявителя и свидетелей и начать досудебное расследование.