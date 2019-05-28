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В ночь на 28 мая в Киеве угнали мотоцикл брата депутата Мустафы Найема - юриста Маси Найема. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook

«Сегодня ночью украли мой мотоцикл. Он стоял на парковке офиса на улице Введенская, 4. Ребята подошли к трем ночи, посмотрели. Потом отошли и пришли к 03:50 и откатили его. Моя ошибка, что по приезду не заблокировал руль», – написал он.

Найем подчеркнул, что это лимитированный мотоцикл Suzuki GSX-R и у него есть свой особенный номер. «Потому мой вам совет. Верните мотоцикл сегодня. Я найду, кто украл и куда отвезли. И кому пытались продать. Есть видео еще с четырех камер. Просто так угнать не получится. Лучше найдите возможность просто вернуть.  Я и правда - просто советую», – сообщил он.

Позже он написал, что мотоцикл нашли недалеко от места угона. «Вырезаны провода. Высверлен замок зажигания. Спасибо огромное ребятам этим ребятам из Национальной полиции Украины. Угонщиков найдем. Есть видео еще. Считаю, что нужно сказать «спасибо», – отметил Найем.

Как сообщал ForUm, 11 мая 2018 года в Киеве у здания Апелляционного суда угнали мотоцикл юриста Маси Найема.

13 мая полиция задержала мужчину по подозрению в угоне. Им оказался киевлянин 1986 года рождения. Мужчина воспользовался оставленными в замке зажигания ключами и угнал мотоцикл.  

 
ForUm

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