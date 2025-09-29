П'яний депутат збив підлітка на Київщині

Обухівська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата однієї з місцевих рад Обухівського району, якого звинувачують у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного сп’яніння. Внаслідок ДТП неповнолітній потерпілий отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Подія, що сталася 27 липня цього року, кваліфікована за ч. 1 ст. 286-1 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Деталі інциденту

Як встановлено під час досудового розслідування, депутат, перебуваючи за кермом у стані сп’яніння, рухався в місті Кагарлик. Він проявив неуважність, не стежив за дорожньою обстановкою та не зменшив швидкість.

Він допустив зіткнення з правого боку мотоцикла, яким керував неповнолітній. Мотоцикліст їхав попереду в попутному напрямку, увімкнув сигнал повороту та зупинився на перехресті, щоб пропустити зустрічний транспорт, як того вимагають правила.

Судовий розгляд та запобіжний захід

За результатами підготовчого засідання, суд призначив розгляд справи по суті та обрав для обвинуваченого депутата запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У разі доведення провини в суді, обвинуваченому загрожує покарання до 3 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 3 до 5 років.