Первый детский православный вокальный фестиваль «Певческие тропинки детства» состоится у столичного Свято-Троицкого Ионинского монастыря в воскресенье 2 июня по случаю Международного дня защиты детей.
Фото: Фома в Украине
Организатор мероприятия — воскресная школа, действующая при обители, сообщает «Фома в Украине».
Цель фестиваля — популяризация детского песенного творчества и воспитание духовно-нравственных ценностей.
«Поём песни детства вместе! Приглашаем всех на праздник детства и таланта, добра и красоты, искренности и любви!» — приглашают организаторы.
Ионинский монастырь находится по адресу: г. Киев, ул. Тимирязевская, 1 (территория Национального ботанического сада им. Н. Гришко).
Вход на фестиваль свободный, на территорию ботсада — по билетам.
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