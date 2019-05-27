В Голосеевском НПП появилась первая городская интерактивная экотропа в Украине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природных ресурсов.

«Четыре типа лесов, пруд, ручей, овраги, интерактивы и игры, зона с мольбертами для создания пейзажей. В НПП «Голосеевский» - единственном в Украине и одном из нескольких в мире национальных природных парков, расположенных в черте мегаполиса, открылась экотропа для пешеходных прогулок», - говорится в сообщении.

Цель экопроекта – влюбить украинцев в пешеходные прогулки на природе и доказать, что экологическое образование может быть увлекательным для детей и взрослых.

Это совместный проект Министерства экологии и природных ресурсов, INTERTOP Ukraine и Национального природного парка «Голосеевский».

Во время прогулки экотропой длиной около 3 км можно не только подышать лесным воздухом, но и узнать, что такое экосистема, из чего она состоит, и научиться заботиться о природе.

«Как показывают исследования, 10-минутная прогулка способна избавить от бессонницы, а 25 минут ходьбы ежедневно продлевают жизнь на 3-7 лет. Поэтому мы хотим, чтобы как можно больше людей гуляли на свежем воздухе, чтобы они знали, какая замечательная природа в нашей стране. Интерактивная экотропа в Голосеевском лесу – первый шаг, мы планируем открыть маршруты для пешеходных прогулок и в других городах Украины», - рассказал на открытии представитель организаторов проекта Сергей Бадритдинов.