На заводе Малышева создают местную «народную республику» имени пока еще действующего директора Александра Хланя. Его срок пребывания на должности истекает 29 мая. Он не получил в Укроборонпроме гарантий продления своего контракта. И, скорее всего, не получит, поскольку не обеспечил поставленных ему задач внутреннего и экспортного производства. Об этом идет речь в публикации интернет-издания Антикор «На Заводе Малышева строят местную «народную республику».

Сообщается, что официальная позиция концерна по Хланю пока не озвучена. Но тот уже провоцирует недовольство трудового коллектива предприятия. 29 июня на заводе анонсирован митинг работников в поддержку «народного директора» Хланя. Начальникам цехов поставлена задача мобилизовать до 3,5 тысяч работников. В местной прессе и соцсетях появились публикации про преследования «народного директора», который якобы является главным благодетелем предприятия.

Автор статьи отмечает, что персона Хланя – крайне неоднозначная для завода и в целом для Харькова. Тот является выходцем из Херсона и его отправили в Харьков по протекции бывшего гендиректора Укроборонпрома Романова. Интересно, что Хланя, имевшего лишь опыт административной работы на хлебозаводе, назначили директором флагмана танкостроения сразу на три года. Обычно претенденту, не имеющему необходимых знаний, предоставляют испытательный срок в несколько месяцев.

Разгадка феномена Хланя оказалась прозаической. Его родной брат Сергей Хлань – народный депутат от БПП и ярый представитель херсонского крыла политсилы Порошенко. Настолько ярый, что рисковал в «зеленом» Херсоне агитировать против фаворита президентской гонки Владимира Зеленского, обещая тому импичмент.

Именно Сергей Хлань трудоустраивал на госпредприятие родственника. Таким образом он рассчитывал либо влиять на экономическую деятельность предприятия, либо хотел подсобить семейному бюджету брата.

История появления Хланя на заводе Малышева уже не настолько принципиальна. Гораздо важнее, что ожидает предприятие в ближайшие годы. Есть сомнения в том, что Хлань, провоцируя в Харькове традиции «народных республик», рассчитывает на позитивный сценарий. Он выбрал путь конфронтации, создавая риски для деятельности главного бронетанкового предприятия страны.

Хлань фактически противопоставил личные рвения интересам городской громады. Эти интересы состоят в политической стабильности и поступательном экономическом развитии города. Десятки тысяч харьковчан отстояли город от так называемых «народных» мэров и губернаторов. Поэтому появление после пяти лет войны «народного директора» во главе стратегического предприятия является вызовом для горожан.