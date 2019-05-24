В Киеве продолжается капитальный ремонт в 15 парках и скверах, которые будут отремонтированы по аналогии с парком «Наталка» в Оболонском районе. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«В парках обновляют благоустройство – газон, дорожки, строят детские и спортивные площадки, устанавливают освещение, обустраивают велодорожки, а также обеспечивают средства видеонаблюдения или кнопками экстренного вызова. В Куреневском и Сырецком парках построят фонтанные комплексы», - заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев во время инспекции ремонтных работ в Куреневском парке.

Он отметил, что в целом в течение нынешнего года запланирован капитальный ремонт 90 парков и скверов. На эти цели город направляет больше 500 млн грн.

«Мы превращаем парки на настоящие европейские территории отдыха и комфорта. Каждый парк будет иметь свою особенность – новый фонтан, арт-объект или игровую зону. В Куреневском парке после реконструкции появится детский автомобильный городок – со своими дорожками, магистралями, знаками, светофорными объектами», - сообщил Пантелеев.

По словам заместителя председателя КГГА, город применяет новую идеологию функционирования зеленых зон.

«Это должны быть современные, безопасные, комфортные и, безусловно, красивые места. Ремонт продолжается в каждом районе столицы. Уже с конца мая мы начнем открывать обновленные парки и скверы, на которые приглашаем киевлян и гостей столицы», - сказал Пантелеев.

Напомним, за последние 4 года в столице реконструировали и отремонтировали 339 парков и скверов. За 2018 обновили 104 парка и сквера.