Люди, которые считают себя прихожанами УПЦ КП 24 мая у места заседания Священного Синода ПЦУ – возле собора Святой Софии устроили пикет в поддержку «почетного патриарха» Филарета (Денисенко).

Фото: Украинская правда

Об этом сообщает «Украинская правда».

У стен столичного собора Святой Софии собралось около ста человек с плакатами «Методы НКВД в управлении ПЦУ недопустимы», «Филарет – наш Патриарх», «Епифаний, не разрушай церковь». Митингующие скандируют: «Филарет – наш патриарх».

Несколько десятков правоохранителей обеспечивали порядок у собора, неподалеку дежурила карета «Скорой помощи».

Заседание Синода началось в 10.00 в Доме митрополита на территории Софии Киевской, журналистов на мероприятие не допустили – они ожидали снаружи.