В поселке Барышевка (Киевская область) состоялось торжественное освящение памятника святителю Николаю Мирликийскому чудотворцу.

Фото: Бориспольская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бориспольской епархии, праздничный молебен и чин освящения совершили священнослужители епархии. В торжестве также приняли участие жители поселка и представители местной власти.

«Памятники религиозного содержания, которые возводились на протяжении веков на наших землях, всегда были неотъемлемой частью культурного наследия нашего народа. Они символизировали глубокое уважение к тем, образ кого создавался из камня, дерева, глины, стали или других материалов. Памятники возводились по признаку большой любви и всегда несли определенную идею. Даже с течением веков памятники вызывают чувство благодарности к тому, кому они посвящены. Желание поставить памятник святому угоднику Божьему – это большое и благородное дело», – подчеркнули в епархии.

По окончанию молебна протоиерей Любомир Беляк пожелал собравшимся, чтобы у этого памятника всегда было молитвенное обращение к угоднику Божьему.