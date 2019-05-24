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Фото: Александрийская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой пресс-службу Александрийской епархии, это произошло 21 мая.

Утром настоятель местного прихода в честь Покрова Божией Матери, открыв двери церкви, увидел беспорядок и перевернутые сосуды. Оказалось, что ночью в помещение ворвались грабители, разбив окно и выломав решетку.

Священник рассказал, что ничего, кроме денег не украли, однако, все, что только могли - перевернули и разбросали.

На вызов полиция отреагировала оперативно. Сейчас ведется расследование.

«Верующие возмущены таким преступлением и просят молитв и поддержки», - говорится в сообщении епархии.
ForUm

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