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Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за подготовку украинского боксера Александра Усика к самому важному бою в его карьере.

Как пишет Sport Arena, Ломаченко отказался взять деньги с Александра Усика за его подготовку к бою с россиянином Муратом Гассиевым, принесшему украинскому боксеру звание абсолютного чемпиона мира в крузервейте.

Ломаченко руководил тренировочным лагерем Усика и в итоге поединок в Москве стал одним из лучших в карьере боксера-профессионала. Тренер отказался от гонорара с формулировкой, что он это делал это «не ради денег, а ради бокса».

Отказ тренера от гонорара – крайне редкое явление в профессиональном боксе. Обычно маститому тренеру предлагают 10 процентов от вознаграждения, которое получает боксер. Иногда – просто фиксированную сумму.

Анатолий Ломаченко является тренером своего сына Василия Ломаченко, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.

Ранее сообщалось, что чемпион WBA и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко делит со своим отцом-тренером свои гонорары 50 на 50.
ForUm

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