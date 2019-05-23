II Открытый городской конкурс детских творческих проектов «Один раз на всю жизнь!» завершился в Херсоне на прошлой неделе.

Фото: Фома в Украине

Лучшие работы определяли в четырёх номинациях, в том числе — «Видеореклама», «Печатная промоция», «Фотоконкурс "Моя счастливая семья"» и «Литература», сообщает «Фома в Украине».

Лучшие из созданных конкурсантами рекламных материалов и фотографий будут использованы партнёрами Конкурса как социальная реклама. Так, лучшие видеоролики будут размещены на официальных YouTube-каналах и на сайтах организаторов и партнёров.



Торжественное награждение победителей состоялось 17 мая в Херсонском государственном доме художественного творчества. В мероприятии приняли участие руководитель отдела по вопросам семьи Херсонской епархии УПЦ протоиерей Иоанн Гордиенко, депутат Херсонского областного совета Юрий Рожков, соучредитель благотворительной организации «Центр защиты материнства и детства "Жизнь"» Павел Заречный, начальник отдела по вопросам воспитательной работы управления образования Херсонского городского совета Валентина Поздняк, заместитель директора по научной работе Херсонской областной библиотеки для детей им. Днепровой Чайки Наталия Попова.



Конкурс проводили среди учеников 8-10 классов общеобразовательных школ г. Херсон. Всего жюри ознакомилось с 95-ю проектами учеников 17-ти школ, 2-х литературных студий, а также православных воскресных школ гг. Херсон и Алёшки.

Во время праздничного действа состоялась презентация лучших конкурсных видеоработ, фотографии и печатная промоция были представлены на разместившейся в зале библиотеки выставке.



Конкурс является совместным проектом отдела по вопросам семьи Херсонской епархии и управления образования Херсонского городского совета и проводится третий год подряд при поддержке Херсонской областной библиотеки для детей имени Днепровой Чайки по благословению митрополита Херсонского и Таврического Иоанна.