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НАК «Нафтогаз Украины» для выполнения плана по вхождению в отопительный сезон 2019/2020 годов с 20 млрд кубометров газа в подземных хранилищах необходимо найти 1 млрд долларов, сообщил глава компании Андрей Коболев.

«Сейчас Россия готовится прервать транзит газа через Украину с 1 января 2020 года, планирует создать очередной газовую кризис. Пойдет ли она на это - в значительной степени зависит от готовности Украины к такому сценарию. Ключевое – вовремя и качественно осуществить анбандлинг и накопить в подземных хранилищах к зиме 20 млрд куб газа», - написал он в Facebook.

Для этого, по словам Коболева, правительство, Верховная Рада и НАК должны слаженно сработать и создать нового оператора ГТС именно по модели ISO.

«Только эта модель сохраняет право украинской стороны требовать деньги у «Газпрома» в арбитраже. Также важно определить для «Нафтогаза» источник финансирования закачки газа в ПХГ объемом около $1 млрд. Иначе, последствия будут крайне тяжелыми. Зима придет через 6 месяцев», - резюмировал он.
ForUm

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