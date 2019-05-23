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В Одесской области обнаружен убитым политик из непризнанного Приднестровья. Как сообщает УНИАН со ссылкой на представителя в правоохранительных органах, в полицию обратилась женщина с заявлением об исчезновении мужа.

Через некоторое время в селе Вапнярка Лиманского района мужчина, 1964 года рождения, обнаружен мертвым. Его руки были связаны, на лице – следы побоев. Тело находилось рядом автомобилем Infiniti.

По данным источника, погибший – гражданин Молдовы Андрей Безбабченко, который известен как приднестровский политический деятель, был главой администрации Тирасполя в 2012-2016 годах. Был директором ООО «Тираспольская Инвестиционная Строительная Компания», депутатом Тираспольского городского совета.  

В сентябре 2016 года принял участие в избирательной кампании президента ПМР Евгения Шевчука, после поражения которого якобы находился в Украине.  

В отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Одесской области подтвердили факт обнаружения тела со следами насильственной смерти. Открыто уголовное производство трем статьям Уголовного кодекса Украины:  в частности, по ст. 115 (умышленное убийство), ст. 187 (разбой), а также по факту угона автомобиля (ст. 289).

От дальнейших комментариев в отделе отказались, заявив, что сейчас на месте работает оперативно-следственная группа.  Принимаются меры по установлению и задержанию преступников.
 
ForUm

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