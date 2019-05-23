Пограничники Чопского отряда обнаружили в автомобиле, следовавшем на въезд в Украину через пункт пропуска «Ужгород» под управлением 25-летнего гражданина Чехии, запрещенные предметы.

По данным пресс-службы погранведомства, во время осуществления пограничного контроля по легковому автомобилю «Skoda» чешской регистрации правоохранители заметили в багажном отсеке предметы, похожие на холодное оружие.

Транспортное средство направили на углубленную проверку, в ходе которой обнаружили арбалет, стрелы к нему и нож с лезвием длиной 27 см.

Обнаруженные предметы изъяты сотрудниками таможни и будут направлены на экспертизу. По данному факту уведомлены компетентные правоохранительные органы.