В пгт. Лазурное (Херсонская область) священники и верующие Украинской Православной Церкви будут искать пути работы с современной молодежью.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный отдел по делам молодежи, XVI Конференция глав и сотрудников молодежных отделов и организаций состоится 27-31 мая по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Участники конференции обсудят: особенностей оказания духовной помощи людям, вернувшимся из АТО; вопросы патриотизма и национализма; о том, чем Церковь может привлечь внимание молодых людей; опыт сотрудничества православных священнослужителей с учебными заведениями и другие.

Также на конференции выступит победитель «Голоса страны-2017» протоиерей Александр Клименко. Он поделится опытом неофициальной просветительской работы в соцсетях.

В ходе конференции также состоится презентация епархиальных молодежных проектов, творческий вечер, панельная дискуссия от православного молодежного журнала «ОТРОК.ua».