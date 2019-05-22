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С начала мая на водоемах Украины погибли 50 человек, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Официально купальный сезон еще не начался, однако спасатели предостерегают: 50 украинцев погибли на водоемах только с начала мая! Однако, даже такая статистика не пугает людей, которые пренебрегают предостережениями сотрудников Службы спасения», – говорится в сообщении.

Отмечается, что самой распространенной причиной несчастных случаев на воде является именно несоблюдение правил безопасного поведения гражданами. В частности, это купание в не оборудованных для этого местах и ​​переоценка собственных возможностей.

Государственная служба Украины предостерегает: для того, чтобы избежать трагедии во время отдыха, необходимо всегда соблюдать элементарные правила безопасности.
ForUm

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