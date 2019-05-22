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Антимонопольный комитет расследует дело против АО «Укртрансгаз» и НАК «Нафтогаз Украины» о злоупотреблении монопольным положением, что привело к приобретению природного газа по завышенным ценам.

Об этом говорится в распоряжении председателя АМКУ Юрия Терентьева, сообщает «Экономическая правда».

Как отмечается, в течение 2017-2018 годов «Укртрансгаз» закупал газ преимущественно у «Нафтогаза», в том числе по переговорной процедуре и на открытых торгах, по стоимости, которая была выше, чем на «Украинской энергетической бирже».

«Средневзвешенная стоимость реализации газа «Нафтогазом» «Укртрансгазу» выше, чем стоимость газа для промышленных потребителей», - следует из документа.

«Закупка газа по завышенным ценам приводит к повышению базовой цены на газ, используемого для предоставления УТГ услуг балансировки субъектам хозяйствования, которые являются заказчиком услуг по транспортировке газа, а следовательно приводит к повышению цен для конечного потребителя», - заявляют в АМКУ.

В связи с этим Комитет начал рассмотрение дела по признакам совершения «Укртрансгазом» и «Нафтогазом» нарушения в виде злоупотребления монопольным положением на рынке услуг транспортировки газа, которое заключается в приобретении газа по завышенным ценам.

Департаменту расследований нарушений законодательства о защите экономической конкуренции уже поручено собирать и анализировать доказательства по этому делу.
ForUm

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