21 мая Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины Феофил III принял в своей резиденции группу паломников из Украины и Беларуси, организованную Паломническим Центром УПЦ совместно с Русской Духовной Миссией в Иерусалиме.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Паломнический Центр УПЦ ОВЦС.

«Я искренне рад видеть вас в Иерусалиме, который является духовной столицей христианского мира, – сказал Предстоятель Иерусалимской Православной Церкви в своем приветственном слове к паломникам. – Иерусалимская земля когда-то приняла в свои недра Тело распятого Господа. С тех пор простое прикосновение этой земли способно преображать человеческие души. Пусть ваше путешествие по Святой Земле станет благословением для вас».

В паломничестве на Святую Землю принимают участие верующие из Украины и Беларуси. Программа поездки предусматривает участие в Божественной литургии на Гробе Господнем, посещение святынь Галилеи и Вифлеема, омовение в водах реки Иордан и поклонение другим святым местам, связанным с библейскими рассказами.