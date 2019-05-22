Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Хризостом II во время встречи с Предстоятелем Элладской Православной Церкви Архиепископом Иеронимом II 21 мая, призвал руководствоваться интересами Церкви и «не обращать внимания на личности», обсуждая украинский вопрос.

Фото: romfea.gr

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Отдел внешних церковных связей, по информации греческого информационного портала Romfea, встреча Предстоятелей продолжалась более двух часов.

«Мы должны быть осторожными, чтобы не сделать ошибку для Церкви, потому что это грех перед Богом. Именно поэтому руководящим принципом всех наших усилий должно быть тщательное следование интересам Церкви, невзирая на личности. Кем бы ни были те люди, нас в первую очередь должна интересовать польза для Церкви», - подчеркнул Архиепископ Хризостом.

Он также проинформировал Архиепископа Иеронима о результатах своих недавних встреч с Патриархами Сербским Иринеем и Болгарским Неофитом.

Архиепископ Иероним согласился с мнением Предстоятеля Кипрской Церкви и отметил необходимость обсуждения украинской церковной проблемы.

«Каждый из нас, на том месте, на которое он поставлен служить, должен рассмотреть этот вопрос ответственно, серьезно и нелицемерно», - сказал Предстоятель Элладской Церкви.

Архиепископ Иероним подчеркнул, что, прежде всего, необходимо искать пользу для Церкви и ее единства, и выразил надежду на то, что хоть и все люди делают ошибки, их можно преодолеть с помощью Божьей благодати.