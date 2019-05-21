Участники контактной группы по урегулированию на востоке Украины согласились предоставить киевской стороне «разумное дополнительное время» для подготовки к новой встрече. Об этом заявил полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов после того, как стало известно о переносе встречи на 5 июня.
«Очередное заседание контактной группы должно было состояться в Минске 22 мая. Эта дата была определена заранее, но киевская сторона обозначила, что не готова к участию. Соответственно, заседание контактной группы переносится», - приводит его слова ТАСС.
«Только что вступил в должность новый президент, - сказал он. - Представители киевской делегации в контактной группе объявили о своей отставке, новый состав делегации еще официально не объявлен».
По его словам, участники контактной группы согласились предоставить киевской стороне «разумное дополнительное время».
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