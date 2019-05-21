Министерство здравоохранения предлагает отдавать преимущество таблеткам перед инъекциями в случаях, когда они имеют равнозначное действие.

Проект соответствующего приказа опубликован на сайте Минздрава.

Отмечается, что согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в Украине приоритетным будет применение неинъекционных (пероральных) форм лекарственных средств. Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы.

По данным Минздрава, во всем мире более 50% всех лекарственных средств прописываются, отпускаются или продаются ненадлежащим образом, свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения. «Одним из таких примеров является чрезмерное использование инъекций, когда более уместно принимать лекарства перорально. Это свидетельствует о том, что миф, будто уколы более действенные, чем таблетки, распространен не только в Украине. На самом деле в большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционная форму (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т.д.)», – говорится в сообщении.