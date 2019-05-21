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По благословению митрополита Мукачевского и Ужгородского Феодора, в ночь с 21 на 22 мая состоится ежегодный Крестный ход верующих епархии с Ужгорода в Мукачево, в честь престольного праздника Мукачевского Свято-Никольского женского монастыря.

Фото: Монастырский вестник Украины

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «Монастырский вестник Украины», сбор участников крестного хода начнется во вторник, 21 мая в 16.30 в Свято-Крестовоздвиженском кафедральном соборе. В 17.00 начнется молебен. В 18.00 крестный ход отправится в благословенный путь.

Верующие за 14 часов одолеют расстояние, примерно в 40 км.

Митрополит Феодор совершит архиерейское богослужение в Мукачевском Свято-Николаевском женском монастыре. Начало богослужения в 10.00.

22 мая - день перенесения мощей святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мир Ликийских в Бари.
ForUm

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