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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил в Администрации Президента онлайн-трансляцию в Facebook, чтобы показать консультации парламентских фракций с Владимиром Зеленским, однако охрана заставила его выключить телефон.

«Больше никаких тайн. Впервые будет продемонстрирована тайная встреча для людей, чтобы люди услышали мотивацию президента», - заявил Ляшко.

Он отметил, что Зеленский сильно опаздывает.

Ляшко подошел ко всем представителям фракций и спросил, не против ли они онлайн-трансляции. Все ответили, что не против, поскольку за демократию и новые тренды.

Позже охрана запретила трансляцию.
ForUm

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