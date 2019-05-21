Лидер Радикальной партии Олег Ляшко устроил в Администрации Президента онлайн-трансляцию в Facebook, чтобы показать консультации парламентских фракций с Владимиром Зеленским, однако охрана заставила его выключить телефон.

«Больше никаких тайн. Впервые будет продемонстрирована тайная встреча для людей, чтобы люди услышали мотивацию президента», - заявил Ляшко.

Он отметил, что Зеленский сильно опаздывает.

Ляшко подошел ко всем представителям фракций и спросил, не против ли они онлайн-трансляции. Все ответили, что не против, поскольку за демократию и новые тренды.

Позже охрана запретила трансляцию.