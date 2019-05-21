Украинский музыкант, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук готов поддержать нового президента Украины Владимира Зеленского, если он будет подотчетен избирателям. Об этом он заявил в эфире «Свободы слова» на ICTV.

По словам Вакарчука, «старая политика» принадлежала олигархам, когда несколько людей с доступом к ресурсам определяли направление движения всей страны.

«Понимаете, в 2004 году мы это проходили. Помните хорошо, все ждали и надеялись. Что было – знаете», - сказал он.

По словам Вакарчука, подобная ситуация была и в 2014 году.

«Я думаю, что мы заплатили после этого очень высокую цену, чтобы больше не экспериментировать. Поэтому новая политика – это не слепая вера в президента, а это сделать так, чтобы новый президент был подотчетен людям, избирателям», - заявил он.

«Мы в этом смысле готовы на самом деле его во всех его положительных реформах абсолютно поддерживать. Более того - подталкивать и предлагать еще более радикальные реформы. Но, если вдруг он будет предавать интересы своих избирателей, то мы заставим его отвечать перед избирателями», - заявил он.

Напомним, 16 мая музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии «Голос».