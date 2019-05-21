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Израиль и ХАМАС достигли соглашения о шестимесячном прекращении огня вдоль израильской границы с Сектором Газа. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Соглашение включает в себя обязательство ХАМАСа прекратить инциденты с применением насилия вдоль пограничного ограждения, поддержку буферной зоны в 300 метрах от границы, прекращение запуска зажигательных воздушных шаров в израильских общинах, а также ночных столкновений между жителями Газы и силами безопасности Израиля.

Кроме того, должны быть прекращены попытки флотилий прорваться через морскую границу между Газой и Израилем.

Взамен Израиль вновь разрешит ловить рыбу на расстоянии до 15 морских миль от побережья Газы, позволит Организации Объединенных Наций запускать программы по оплате труда, и разрешит ввозить медикаменты и другую гражданскую помощь в анклав для оказания помощи палестинцам.

Также в Израиле пообещали приступить к началу переговоров с Газой касательно электричества, контрольно-пропускных пунктов и здравоохранения.

В последние недели напряженность в секторе Газа возросла после двухдневной вспышки насилия в начале этого месяца между Израилем и террористическими группами в прибрежном анклаве.

Тогда террористы выпустили около 700 ракет, минометных снарядов и противотанковых управляемых ракет на юге и в центре Израиля, в результате чего погибли четыре человека.

Израильские военные нанесли ответный удар, поразив более 300 целей, связанных с ХАМАСом и террористическими группами Исламского джихада. Двадцать пять палестинцев погибли в ходе боевых действий, большинство из них являются членами террористических групп.

Ранее сообщалось, что израильские власти вновь открыли два КПП на границе с сектором Газа.

Также стало известно, что мирный план Дональда Трампа по урегулированию арабо-израильскому конфликта, который получил название «сделка века», будет обнародован в июне 2019 года, сразу после окончания месяца Рамадан.  

 
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