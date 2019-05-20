Прокуратура обжаловала в Киевском апелляционном суде решение Днепровского райсуда о досрочном снятии судимости с бывшего депутата Верховной Рады Виктора Лозинского, осужденного в 2013 году к 10 годам лишения свободы по ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 121, ч. 1 ст. 296 УК Украины.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, во время заседания судом не была должным образом проверена информация о том, каким образом указанное лицо доказало свое исправление.

Ходатайство стороны защиты не содержало характеристик по месту жительства, работы или органов, осуществляющих за лицом надзор, имеющим судимость, за его поведением и реальным исправлением. Также не было предоставлено данных о возмещении причиненного преступлением вреда и документов о поведении осужденного во время условно-досрочного освобождения, в частности о совершении или несовершении новых уголовных преступлений.

Указанные обстоятельства вообще не были рассмотрены и исследованы в судебном заседании.

Исходя из вышеизложенного, местная прокуратура обратилась в Киевский апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда первой инстанции и вынести новое, которым отказать в удовлетворении ходатайства о снятии судимости с Лозинского.

Напомним, 20 апреля 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил Лозинского к 15 годам лишения свободы за убийство гражданина Валерия Олийныка в охотничьих угодьях в Голованевском районе Кировоградской области 16 июня 2009 года.

9 апреля 2012 Апелляционный суд Киева смягчил приговор Лозинскому, уменьшив срок наказания до 14 лет. В марте 2013 года Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам пересмотрел дело Лозинского.

Суд переквалифицировал статью обвинения с умышленного убийства на причинение тяжких телесных повреждений и назначил новое наказание в виде 10 лет лишения свободы.

А 6 апреля 2016 года Лозинский вышел на свободу, покинув территорию Бориспольской колонии.

В мае 2019 Днепровский районный суд Киева досрочно снял с него судимость.