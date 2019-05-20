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Синод Сербской Православной Церкви (СПЦ) официально заявил о непризнании «структуры во главе с гражданами Денисенко и Думенко» и осудил действия Константинополя по единоличному вмешательству в церковные дела в Украине.

Фото: spc.rs

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на информационно-просветительский отдел УПЦ и spc.rs, заседания Священного Синода СПЦ проходило с 9 по 18 мая в монастыре Жича и городе Белград.

18 мая был опубликован пресс-релиз. Иерархи во главе с Предстоятелем Патриархом Сербским Иринеем, в частности, дали оценку украинскому церковному вопросу.

«Самая большая проблема Православной Церкви сегодня — это церковный раскол в Украине и неудачная попытка Константинопольского Патриархата решить проблему «на коленке», односторонне, без диалога с канонической Церковью в Украине и с Русской Православной Церковью, и в целом без общеправославных консультаций», — говорится в заявлении.

Члены Священного Синода в очередной раз подтвердили свою позицию: «наша Церковь не признает новосозданную структуру в Украине, во главе с гражданами Денисенко и Думенко».

Также иерархи подчеркнули, что поддерживают каноническую Украинскую Православную Церковь, во главе с Ее Предстоятелем Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием.

Накануне состоялась встреча Предстоятеля Кипрской Православной Церкви Архиепископа Хризостома II с Предстоятелем и членами Синода Сербской Церкви. Предстоятель Кипрской Церкви, который ранее взял на себя роль посредника в решении «украинского вопроса», проводит встречи с представителями различных Поместных Церквей.
ForUm

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