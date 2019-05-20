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Группа вооруженных людей устроила стрельбу в баре в столице северного бразильского штата Пара, 11 человек убиты.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на AP.

Агентство государственной безопасности подтвердило только то, что шесть женщин и пять мужчин погибли в результате инцидента в районе Гуама города Белем.

На новостном сайте G1 говорится, что по данным полиции, в нападении участвовали семь вооруженных людей. Нападавшие прибыли в бар на одном мотоцикле и трех автомобилях.

Большая часть насилия в Бразилии связана с преступными бандами.

В Рио-де-Жанейро, втором по величине городе страны, ежедневно происходят перестрелки между конкурирующими бандами, а также между полицией и преступниками.

В 2017 году в Бразилии было совершено рекордное количество убийств – 64 тысячи. Согласно статистике, 70% из них совершено с помощью огнестрельного оружия.

Как отмечает агентство, одно из главных обещаний нового президента Джаира Больсонаро состояло в том, что он ослабит строгие законы об оружии в Бразилии, утверждая, что, поскольку преступники хорошо вооружены незаконно полученным оружием, «порядочные граждане» должны иметь право защищать себя законно купленным оружием.

Болсонаро выполнил это предвыборное обещание двумя президентскими указами, которые облегчают покупку оружия, хотя федеральные прокуроры пытаются заставить суды заблокировать этот шаг.
ForUm

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