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Глава Управления Государственной охраны Украины Валерий Гелетей сообщил, что в день инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского правоохранители будут работать в усиленном режиме. Об этом сообщает «112 Украина».

Гелетей заявил, что Государственная охрана 20 мая, как и большинство правоохранителей МВД и СБУ, будут работать в усиленном режиме.

«Это экзамен для правоохранительной системы, чтобы в это время все произошло на высоком профессиональном уровне», - подчеркнул глава Госохраны.

Также он подчеркнул, что в настоящее время украинские правоохранители сотрудничают с иностранными коллегами, которые приезжают в Украину.

«От того, сколько будет иностранных делегаций и гостей, будет зависеть точное количество правоохранителей, задействованных в охране во время инаугурации», - сообщил Гелетей.

Также он добавил, что правоохранители будут делать все возможное для того, чтобы ничего не могло испортить событие.

Ранее сообщалось, что в МИД сообщили, сколько иностранных представителей будут на инаугурации Зеленского. Представитель Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко сообщила, что около 60 иностранных представителей, среди которых и президенты других государств посетят инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского.
ForUm

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