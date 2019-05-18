За четыре дня 20 велосипедистов преодолели 450 километров - от Киево-Печерской лавры в Почаевскую.

Фото: УПЦ

В канун дня памяти преподобного Иова, игумена Почаевского, 17 мая, в Свято-Успенскую Почаевскую лавру на торжественные празднования прибыли 20 паломников велосипедного крестного хода, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

У святых врат обители, по благословению наместника Почаевской лавры митрополита Почаевского Владимира, паломников встретил благочинный монастыря иеромонах Захария. Он обратился к велопаломникам со словом приветствия и благодарности за их нелегкий труд, после чего всех окропил святой водой и пригласил на трапезу.

Как сообщалось, 14 мая паломники велопробега отправились из Киева в Почаев, их благословил Митрополит Онуфрий. Целью нынешнего велопаломничества является призыв к межконфессиональному миру в Украине и популяризация здорового образа жизни среди молодежи.

Ежедневно велопаломники преодолевали более 100 километров, а именно: 150 км из Киева в Житомир, 124 км из Житомира в Корец, 116 км из Корца к Дубно и около 60 км из Дубно в Почаев.