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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился ко всем ученым по случаю их профессионального праздника - Дня науки.

Текст обращения обнародован на Правительственном портале.

«Развитие науки - один из самых важных факторов, определяющих место государства в современном мире, состояние развития общества, его готовность к настоящим и будущим вызовам», - отметил Гройсман.

По его словам, наша страна ориентируется на дальнейшее экономическое и социальное развитие, основанное на инновационных и наукоемких технологиях. «Поэтому правительство уделяет значительное внимание развитию и финансированию научной отрасли, расширению научной инфраструктуры, улучшению положения украинских ученых», - уверил Премьер-министр.

В то же время, добавил Гройсман, КМУ меняет саму систему финансирования науки и вводит современные методы менеджмента научной отрасли. И одним из основных ориентиров и индикаторов успешности отечественной науки должен стать её прикладной аспект и влияние на реальный сектор экономики. "Модернизация промышленности, внедрение инновационных технологий и общее развитие общества должны быть обязательными результатами научного прогресса и развития научной отрасли Украины», - подчеркнул он.

Глава правительства выразил благодарность всем украинским ученым за преданность любимому делу и ежедневную кропотливую работу. Он пожелал им крепкого здоровья, дальнейших профессиональных достижений и успешного воплощения самых смелых проектов.
ForUm

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