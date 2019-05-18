Я верю, что мы освободим родину кырымлы от оккупации. Мы сделаем это вместе! Об этом заявил новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский в день 75-й годовщины начала депортации крымских татар.

«Сегодня - 75-я годовщина начала депортации крымских татар. Сейчас они снова стали жертвами репрессий - как и те, кто остался преданным Украине в оккупированном Крыму. Я верю, что мы освободим родину кырымлы от оккупации. Мы сделаем это вместе!» - написал Зеленский на своих страницах в соцсетях.

Напомним, память жертв геноцида крымскотатарского народа чествуют сегодня в Украине.