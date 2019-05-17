В Виннице пройдет панихида по покойному митрополиту Украинской Православной Церкви Макарию (Свистуну) у его могилы возле захваченного сторонниками новой Церкви Спасо-Преображенского собора.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии УПЦ, 4 июня, в 12-ю годовщину кончины митрополита Макария (Свистуна), архиепископом Винницким и Барским Варсонофием в сослужении духовенства Винницкой епархии будет совершено богослужение у могилы усопшего архипастыря.

В течение 1992-2007 годов духовенство и верующие епархии собирались в этом соборе поздравить своего архипастыря с днем тезоименитства. А с момента ухода в вечность митрополита Макария (2007г.), верующие стали чествовать место его захоронения и совершать на его могиле панихиды в дни памяти.