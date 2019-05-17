Умерла кошка, ставшая известной в интернете как Grumpy Cat, сообщается в ее микроблоге в Twitter.

Хозяева кошки сообщили, что причиной ее смерти стали осложнения от инфекции. Она умерла утром во вторник, 14 мая в возрасте семи лет.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97 — Grumpy Cat (@RealGrumpyCat) 17 мая 2019 г.





Кошка, с рождения страдавшая карликовостью и неправильным прикусом, стала известна после появления ее фотографии в интернете в 2012 году. Из-за своеобразного выражения морды ее прозвали Grumpy Cat, или сердитой кошкой. Фотографии животного и рисунки стали интернет-мемом, с ростом популярности у кошки появились странички в социальных сетях.

Хозяева Grumpy Cat утверждали, что, несмотря на прозвище, кошка очень ласковая и спокойная, и сердитое настроение ей не свойственно.