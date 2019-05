Умерла кошка, ставшая известной в интернете как Grumpy Cat, сообщается в ее микроблоге в Twitter.

Хозяева кошки сообщили, что причиной ее смерти стали осложнения от инфекции. Она умерла утром во вторник, 14 мая в возрасте семи лет.

Some days are grumpier than others... pic.twitter.com/ws209VWl97