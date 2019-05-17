также в разделеМир
Завершение строительства «Северного потока-2» могут отложить 1070
США ввели санкции против еще 5 россиян по «закону Магнитского» 12
Стали известны все финалисты «Евровидения-2019» 300
СМИ: США подготовили санкции против окружения Орбана 42
Меркель: Еврокомиссия уже не сможет блокировать строительство «Северного потока-2» 39
Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности 108
Россиян признали одной из самых некрасивых наций мира 271
Россиянина оштрафовали за фото граффити с фамилией Путина 41
Определились первые финалисты Евровидения-2019 1168
Ученые заявляют о критическом уровне углекислого газа в атмосфере 36
В США хотят ввести санкции против строителей «Северного потока-2» 23
Приднестровье отказалось от претензий на молдавское село Варница 43
Польша намерена потребовать от Германии $1 триллион репараций 59
В Швеции возобновили расследование против Ассанжа 13
Польша отменила визит делегации Израиля 61
В Тель-Авиве открылось «Евровидение-2019» 54
Правительство Британии не поддержало альтернативный план лейбористов по Brexit 59
Евровидение в Израиле будет охранять 20 тысяч полицейских 23

Умерла кошка, ставшая известной в интернете как Grumpy Cat, сообщается в ее микроблоге в Twitter.

Хозяева кошки сообщили, что причиной ее смерти стали осложнения от инфекции. Она умерла утром во вторник, 14 мая в возрасте семи лет.

 


 

 

Кошка, с рождения страдавшая карликовостью и неправильным прикусом, стала известна после появления ее фотографии в интернете в 2012 году. Из-за своеобразного выражения морды ее прозвали Grumpy Cat, или сердитой кошкой. Фотографии животного и рисунки стали интернет-мемом, с ростом популярности у кошки появились странички в социальных сетях.

Хозяева Grumpy Cat утверждали, что, несмотря на прозвище, кошка очень ласковая и спокойная, и сердитое настроение ей не свойственно.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето/осень
2914 грн.
34
Теги