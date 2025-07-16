Президент запевнив, що зробив подання до ВР на нового міністра оборони Дениса Шмигаля

Президент Володимир Зеленський заявив, що вже підписав документи до Верховної Ради України про призначення Дениса Шмигаля новим міністром оборони.

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський зазначив, що Міноборони керуватиме стратегічними галузями промисловості. Також він заявив, що чинний глава Мінстратегпрому Герман Сметанін повернеться на посаду очільника «Укроборонпрому».

«Завдання дуже конкретне, чітке. Зараз української зброї на фронті, в усіх наших операціях — приблизно 40%. Це вже значно більше українського виробництва зброї, ніж будь-коли за час незалежності нашої держави. Обсяги дійсно великі. Але потрібно більше», — заявив очільник держави.

Президент також наголосив, що Україна повинна досягти рівня 50% української зброї за перші шість місяців роботи нового уряду, збільшуючи власне виробництво. Він висловив упевненість, що це можна реалізувати.

Нагадаємо, сьогодні, 16 липня, Верховна Рада проголосувала за відставку Дениса Шмигаля з посади прем’єр-міністра. Разом із ним у відставку пішов увесь його уряд.

14 липня Володимир Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та «суттєво оновити його роботу». До того ж останнім часом публічно обговорювали й інші зміни в уряді.