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На последнем Синоде Константинтинопольского Патриархата «среди прочего обсудили поданную в свое время апелляцию церкви в Северной Македонии, на настоящее время пребывающей в расколе». 

Фото: Ромфея

Об этом сообщает со ссылкой на греческой издание «Ромфея» портал «Пастырь & Паства».

По данным информационного ресурса, из близких к Фанару источников стало известно, что «македонский вопрос» уже включен в повестку дня ближайшего Синода Константинопольского патриархата.

«Учитывая пример Украины, можно догадаться, в каком именно ключе этот вопрос будет решаться, – пишет ресурс. – Так что, если и были какие-то надежды на то, что Фанар покается в том, что сотворил ПЦУ, то с каждым днем эти надежды становятся все призрачнее».
ForUm

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