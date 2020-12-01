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Патриарх Варфоломей несет ответственность за легализацию церковного раскола и гонения на верующих Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) написал на своей странице в Фейсбук, комментируя заявление патриарха Варфоломея о его предстоящем визите в Украину в следующем году накануне Дня независимости.

«Не так сложно предположить, что главу Фанара будет ожидать насыщенная программа, густо приправленная политическими и идеологическими моментами. А ведь было бы хорошо, если бы заграничный гость вместо официальных приемов или участия в организованных специально под него массовых мероприятиях смог хотя бы на несколько минут последовательно оказаться в нескольких населенных пунктах Украины. И если бы это получилось реализовать, многое бы окончательно стало понятным. Например, то, сумел бы или нет патриарх прямо посмотреть в глаза верующим, которых жестоко избили при захвате храма в селе Катериновка Тернопольской области? Или вышло бы у него уверенно говорить о том, что он принес своим томосом мир в церковную жизнь Украины, перед семьей почившего протоиерея Леонида Деликатного из села Задубровка Черновицкой области, здоровье которого было безвозвратно подорвано бесконечными нападками на него и его общину со стороны сторонников «ПЦУ»? Как и то, смог бы греческий первоиерарх утверждать, что он представляет Церковь-Мать для детей и маленьких внуков священника Степана Корольчука из села Полесское Ровенской области, которых совместно с их большой семьей раскольники изгоняли из их жилого дома на улицу?», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что после создания ПЦУ духовенство и верующие Украинской Православной Церкви столкнулись с беспрецедентным давлением и гонениями.
Владыка подчеркнул, что «известны сотни случаев и инцидентов, сопряженных с человеческим горем, болью и страданиями. И, как ни крути, но львиную долю ответственности за них несет именно патриарх Варфоломей, который в погоне за безграничной властью легализовал украинский раскол и тем самым спровоцировал мощную волну давления, а также гонений на верующих Украинской Православной Церкви».

По мнению управделами УПЦ, приезд патриарха Варфоломея может усугубить гонения на православных верующих Украины.

«Приезд главы Фанара в Украину может придать новый импульс упомянутым процессам. Однако это не должно нас пугать. Церковь проходила и не такие испытания. И всегда выходила из них победителем. Чего не скажешь о некоторых патриархах Константинопольских, чьи печальные судьбы засвидетельствовали тщетность упования на силу власти, а не на Бога», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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