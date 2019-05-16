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Территория островов Труханов и Межмостный объявлена ландшафтным заказником местного значения «Труханов остров». За соответствующее решение сегодня проголосовали депутаты Киевсовета, чтобы сохранить ценные природные комплексы, сообщает пресс-служба КГГА.

Ландшафтный заказник ориентировочной площадью 27,44 га будет создан без изъятия земель у землепользователей. Управлению экологии и природных ресурсов поручено организовать передачу этих территорий под охрану коммунального предприятия «Дарницкое лесопарковое хозяйство» и коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда «Плесо».

«Предоставление статуса объекта природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации, поможет сохранить ценные природные комплексы и представителей островной флоры и фауны, поскольку сейчас из-за чрезмерной антропогенной нагрузки наблюдается деградация природных экосистем днепровских островов в пределах Киева», - говорится в сообщении.

Территория, входящая в создаваемый ландшафтный заказник, представлена ​​14 озерами и лиственным лесом, а также значительной группой редких видов растений и животных, которые внесены в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природной среды существования в Европе от 19 сентября 1979, Европейский Красный список, Красную книгу Украины.
ForUm

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