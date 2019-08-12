На Парковом пешеходном мосту на Труханов остров будут выполнять противоаварийные работы – укреплять конструкцию плитами. Об этом сообщила пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».

Ремонт будут выполнять ночью. Поскольку объем работ большой, поэтому работы будут продолжаться несколько ночей (вторник, среду и четверг).

Так, с 23:00 12 августа до 10:00 13 августа; с 23:00 13 августа до 10:00 14 августа; с 23:00 14 августа до 10:00 15 августа будет частично ограничен проход пешеходов и проезд велосипедистов.

Как сообщал ForUm, 2 августа в Киеве обрушилась часть бетонной конструкции Паркового пешеходного моста на Труханов остров.