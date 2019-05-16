Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев подтвердил информацию о своей отставке.

«Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке», - сказал Елисеев в эфире телеканала Прямой в четверг вечером, передает Интерфакс-Украина.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.