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Заместитель главы Администрации Президента Украины Константин Елисеев подтвердил информацию о своей отставке.

«Да, эта информация соответствует действительности. Сегодня, когда была объявлена дата инаугурации, я подал президенту просьбу об отставке», - сказал Елисеев в эфире телеканала Прямой в четверг вечером, передает Интерфакс-Украина.

Президент Украины Петр Порошенко назначил Елисеева заместителем главы администрации президента 15 июля 2015 года. До этого Елисеев, кадровый дипломат, в течение 5 лет возглавлял представительство Украины в Евросоюзе.
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