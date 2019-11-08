также в разделеОбщество
Апелляционный суд запретил переименовать улицу в Херсоне именем Гандзюк 12
НБУ: Задержанная на взятке сотрудница не отвечала за выдачу лицензий 16
Боевики угрожают ввести в демилитаризованную зону свою «милицию» 12
Суд не разрешил вернуть проспекту в Харькове название Жукова 21
Избран новый глава Днепропетровского облсовета 19
В Украине состоялся диктант национального единства 19
Александрийский патриархат признал автокефалию ПЦУ 52
Штаб: Боевики сорвали разведение сил в Петровском 30
Президент назначил нового первого заместителя главы СБУ 21
За Дубневича внесли залог 17
Дубилет просит предоставить ему госохрану 63
Разведение сил в Петровском перенесли на завтра 35
Зеленский назначил главу управления СБУ в Крыму 27
Скончался известный модельер Патрик-Луи Виттон 25
Bellingcat нашла, где и под каким именем скрывается террорист Безлер 68
Суд признал, что организация С14 - не нацисты 34
Бородянский обещает охватить украинским вещанием до 80% оккупированных территорий 20
В Украине могут ввести принесение присяги при получении гражданства 12

Экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший заместитель главы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны. Об этом он написал в Twitter.

«Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкарьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первом главе МИД Анатолию Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается», – отметил он.

При этом Елисеев не назвал причину своего увольнения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги