Экс-посол Украины в Евросоюзе и бывший заместитель главы администрации пятого президента Петра Порошенко Константин Елисеев подал заявление об увольнении из Министерства иностранных дел страны. Об этом он написал в Twitter.

«Подал заявление на увольнение из МИД Украины. Не думал, что так может прекратиться моя 28-летняя дипкарьера. Спасибо всем, с кем работал в пользу развития международного авторитета Украины, особенно учителю, первом главе МИД Анатолию Зленко. Надеюсь вернуться. Дипломат Елисеев остается», – отметил он.

При этом Елисеев не назвал причину своего увольнения.