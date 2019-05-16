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Сегодня, 16 мая, в Киеве возле станции метро «Минская» произошла драка между водителями маршрутки №476 и троллейбуса №24, сообщает «Киев Оперативный».

Отмечается, что перед этим водители устроили гонки по улицам.

«Станция метро Минска, драка водителей: маршрутка №476 vs троллейбус №24. По словам пассажиров, все началось еще за остановку до этого - тогда кого-то «подрезал» и начались гонки по городу с пассажирами в салоне. Транспортные перевозки пассажиров в Киеве в полном порядке», – говорится в сообщении.
ForUm

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