Иерарх Украинской Православной Церкви в Черногории почтил память святителя Василия Острожского.

Фото: mitropolija.com

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ, 12 мая митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) принял участие в праздничной литургии по случаю дня памяти святителя Василия Острожского в сербском монастыре Острог.

Иерархи Сербской и других Православных Церквей отслужили литургию на монастырской площади перед мощами святителя Василия Острожского. После богослужения архиерей УПЦ передал благословение и поздравления от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия (Радовича) поблагодарил за «молитвы за единение в любви, единстве в чистоте Православия».

Самое страшное разобщение людей в современном неспокойном мире – разъединение в вере, отметил владыка Сергий.

«Наш народ переживает это разъединение, раскол, и новая беда – очередной раскол внутри Церкви, который спровоцирован, можно сказать, не людьми - а из самого ада. Но радостно свидетельствовать, что благодаря жизни в вере и поддержке и народа вашего наш народ сохраняет веру. Если раскольники отнимают у нас храмы, то народ служит в домике, в палатке, под открытым небом, но сохраняет чистоту Православия. И в этом радость жизни с Христом, и в этом радость того, что мы с вами через благословение владыки Амифолохия едины в вере», – сказал иерарх УПЦ.

Он подчеркнул – боль, которую переживает сербский народ и боль православных украинцев сближает и объединяет.

«Мы понимаем и ваши проблемы, мы знаем боль, которую вы переживаете. Потому, что мы в определенной степени тоже переживаем боль. И эта боль нас тоже сближает и объединяет, и мы видим, что милость Божия с нами. Господь нас не оставляет и утешает особой радостью – вечной, пасхальной, непобедимой. С этой радостью мы приехали к вам, к народу Божьему, священству, монашеству. Мы просим, чтобы Господь помог нам жить радостью пасхальной, чтобы ничто в мире не отняло ее от нас», – заключил митрополит Сергий.

От Блаженнейшего Митрополита Онуфрия он передал митрополиту Амфилохию икону преподобного Иова Почаевского и пожелал ему быть таким же непобедимым воином Христовым, которым был этот святой.

Владыка Амфилохий ответил, что особо чтит преподобных Иова и Амфилохия Почаевских. Он заверил, что молится о даровании народу и Православной Церкви Украины единства.