Как настоящая история Юга Украины отличается от «имперского мифа» и российской пропаганды

Миф о «Новороссии» - культурной и исторической принадлежности степных и причерноморских регионов нашей страны куда большей к России, чем к Украине, сегодня, к сожалению, продолжает процветать не только в умах Кремля и адептов «русского мира», но и у многих наших соотечественников. Угроза от такого мифа сегодня, в условиях войн с Россией и поддерживаемыми ею сепаратистами «Новороссии», очевидна.

Недавно директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил о необходимости «пересмотра» дат основания украинских городов Юга и Востока, чтобы развенчать «имперские мифы».

Укринформ приводит факты, подтверждающие правдивость позиции Владимира Вятровича.

Мариуполь, Херсон и Одессу - на века старше имперских дат

Позиции «русского мира» в южных регионах Украины, несмотря на провал попыток Кремля распространить «сепаратистские» выступления за пределы восточных регионов Донбасса на всю «Новороссию», остаются довольно сильными - достаточно взглянуть на позицию по декоммунизации, языковому вопросу и отношению к России. Причина этого в том, что жители этих регионов часто считают, что самим появлением их малой родины они обязаны России. Что касается императрицы Елизаветы, то на месте нынешнего Кропивницкого росли крапива и сорняки, а до Екатерины Второй на месте современного Днипра берега стояли сплошь в камышах, и вообще, до России в степи и в Крыму только волки выли.

Но такие представления, навязанные веками русификации, абсолютно не соответствуют действительности. Ведь ко времени прихода в степи Украины России с ее имперскими амбициями и «византийским проектом» в середине XVIII века, украинцы и представители других народов обживали Юг уже веками. Казацкие поселения, разбросанные по степи, достигали берегов Черного и Азовского морей. Еще в XVI веке на месте современного Мариуполя стояла казацкая крепость Кальмиус - цент Кальмиусской паланки войска Запорожского, а на месте Херсона еще в 1730-х запорожцы основали Александров шанец - центр Ингульской паланки. На месте Днипра, дореволюционного Екатеринослава, еще в Речи Посполитой стояла крепость Кодак, и позже размещалась запорожская Кодацкая паланка.

Те одесситы, которые очень любят Екатерину Вторую и не очень - украинский язык, почему-то не вспоминают, что литовские князья опередили российскую императрицу почти на 400 лет в основании крепости и торгового порта на месте Одессы - первые упоминания о Коцюбьеве, позже переименованном новым хозяином Причерноморья - османами - в Ени-Дунья, датируются еще 1415 годом.

Как Российская империя строила Новороссию в крови

Достаточно нескольких минут в «Википедии», чтобы убедиться, что Российская империя никак не может претендовать и пальму первенства в создании поселений в степной и причерноморской Украины. С другой стороны, невозможно отрицать активизацию и огромную скорость колонизации Юга именно во времена Российской империи. Но не стоит игнорировать и то, что предшествовали этой активной колонизации привычные для России переселения, притеснения и преступления.

Ликвидация Запорожской Сечи войсками Екатерины Второй в 1775 году - хорошо известная трагическая страница украинской истории. Но гораздо меньше людей помнят, что самой Сечью императрица не ограничилась. После разрушения сердца казацкой вольницы на территории Запорожья оставалось почти 6 тысяч казацких поселений - зимовников, которые российские войска методично разрушали в течение последующих лет - очищая земли для «колонизации».

Подобными насильственными методами к колонизации готовился и Крым. После войны с Османской империей и отторжения от нее Крымского ханства в 1778 году Екатерина издала указ, и из Крыма были силой выселены в степные районы более 32 тысяч армян и греков, что подорвало крымские экономику и общество, и сделало невозможным сопротивление российской «колонизации».

Повсюду, куда приходила Российская империя, она разрушала уже существующие поселения и общины, чтобы потом на их руинах построить новые и объявить «своими». В частности, такой была судьба казацких слобод на месте нынешнего Кропивницкого, которым при императрице Елизавете пришлось оставлять свои родные земли из-за того, что имперскому правительству захотелось поселить на юге Украины сербов. Вся история «колонизации» юга Украины наполнена такими сценариями. И миф о «русской колонизации» стоит на крови и слезах тысяч людей, чьи жизни и семьи были разрушены империей.

Украинский Юг всегда был украинским

Больше всего адепты «Новороссии» любят рассказывать об экономических успехах и ведущей роли России, русских и «русского мира» в истории развития Причерноморья в период империи. Но упорно игнорируется факт, что исключительное большинство населения региона во времена империи составляли украинцы, а значит это их право претендовать на эти успехи. В конце XVIII века, когда регион уже был вполне освоен, на территории Азовской и Новороссийской губернии украинцы составляли 74% населения. И несмотря на все попытки Российской империи «разбавить» украинское большинство колонистами - немецкими, греческими и другими, достичь этого так и не удалось. По настоящему «русский мир» проникал на украинском юг не через колонистов и строителей городов, а через русификацию и запрет украинского языка и культуры. И, к сожалению, проник так глубоко, что мы до сих пор не можем побороть его влияние.

Поэтому, рассказывая историю больших городов Юга, мы должны помнить, что имперское наследие - весьма специфично, и императоры-основатели чаще выступали как разрушители. Донести эту историческую истину до народных масс - задача национальной безопасности. Ведь Россия убежденно утверждает, что украинская принадлежность Одессы, Днипра, Николаева - это некое историческое недоразумение. Поскольку «великая империя» пришла и понастроила в дикой степи городов и заводов, а затем глупый Ленин и еще более глупый Хрущев отдали все это «хохлам».

Каждый украинец должен знать, что все эти пропагандистские тезисы - выдумка. Потому что история украинского Юга начинается задолго до инициатив российских императоров и императриц. Более того, Степь и Причерноморье не стали в какой-то момент украинскими - в результате колонизации или каких-то действий правителей - они всегда были украинскими.